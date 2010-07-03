Около 400 человек эвакуировали с судна Viking Sky

Почти 400 человек эвакуировали с туристического лайнера Viking Sky, у которого отказал один из двигателей, сообщает "Verdens Gang".
На данный момент спасатели эвакуировали 371 из около 1,4 тысячи человек, которые находились на борту. Людей эвакуируют три вертолета. Несколько из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы, всего пострадало 17 человек.
По словам спасателей, ветер в районе происшествия стал слабее.
Кроме того, специалистам удалось запустить три из четырех двигателей на пароме. Теперь судно может самостоятельно двигаться. Viking Sky медленно, но уходит из опасного скалистого района в сторону порта Мольде.
Ранее сообщалось, что четыре члена экипажа судна являются россиянами. Всего на борту находилось 1,3 тысячи человек.
Пассажиры запечатлели на видео обстановку на борту лайнера.
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