Видео с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появилось в Сети

Обстановку на борту круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у побережья Норвегии, пассажиры сняли на видео. На кадрах видно, как предметы двигаются из стороны в сторону из-за сильной качки.



На другом видео запечатлено, как спасательный вертолет подлетел к Viking Sky, чтобы эвакуировать находящихся на борту.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/E8sAKj3hnS @seaandcoast1 pic.twitter.com/jFdiZfKVVO