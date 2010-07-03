Видео с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появилось в Сети

Фото: youtube.com/CBS 17

Обстановку на борту круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у побережья Норвегии, пассажиры сняли на видео. На кадрах видно, как предметы двигаются из стороны в сторону из-за сильной качки.

EU: Viking Sky cruise ship running aground off Norway | March 23 2019 | Bloomberg | 📹 Alexus Sheppard https://t.co/pNeMuyP36k pic.twitter.com/zGyyeOXDk5 — redball (@redball2) 23 марта 2019 г.



На другом видео запечатлено, как спасательный вертолет подлетел к Viking Sky, чтобы эвакуировать находящихся на борту.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/E8sAKj3hnS @seaandcoast1 pic.twitter.com/jFdiZfKVVO — 𝓒𝓱 𝓐𝓶𝓲𝓽 𝓚𝓾𝓶𝓪𝓻™ (@amitdelhi15) 23 марта 2019 г.



Ранее сообщалось, что в составе экипажа круизного лайнера есть трое граждан РФ.

Всего на борту находилось 1,3 тысячи человек. К месту были направлены спасательные вертолеты, а на берегу организовали лагерь по приему спасенных.