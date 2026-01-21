Суд арестовал обвиняемого в убийстве жителя Электростали на автобусной остановке

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Электростальский городской суд Подмосковья арестовал обвиняемого в убийстве парня на остановке, сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана на 2 месяца, то есть до 18 марта 2026 года включительно. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство", вину он признал частично.

ЧП произошло на остановке в Электростали 19 января. В рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с 19-летним молодым человеком. Когда они покинули салон автобуса, между ними произошла драка.

В какой-то момент фигурант достал нож и нанес одному из молодых людей удар в шею и туловище. Врачи оказали пострадавшему помощь, но спасти его не удалось.

На фоне данного происшествия председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов указал на то, что преступники пользуются тем, что в качестве наказания за незаконное ношения холодного оружия полагается штраф. Он призвал задуматься о возвращении усиленных мер по борьбе с незаконным ношением оружия.

