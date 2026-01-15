Форма поиска по сайту

15 января, 15:38

Происшествия

На Урале арестовали обвиняемого в убийстве друга, тело которого нашли с пакетом на голове

Фото: телеграм-канал "Кировский районный суд г. Екатеринбурга"

Суд в Екатеринбурге арестовал местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве друга, тело которого с пакетом на голове было найдено в Кировском районе города. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 марта.

Согласно информации регионального управления Следственного комитета России, тело мужчины, который считался пропавшим без вести с 6 января 2026 года, было обнаружено в районе Шарташского лесопарка. После случившегося возбудили уголовное дело об убийстве, затем подозреваемый был задержан.

Как установило следствие, вечером 6 января 47-летний потерпевший пришел в гости к 57-летнему фигуранту в квартиру на улице Тверитина в Екатеринбурге. Там он начал распивать спиртное, принесенное с собой. Затем между мужчинами возникла ссора.

В ходе конфликта хозяин квартиры нанес гостю удары, в том числе по голове, от которых тот скончался. После этого обвиняемый вывез его тело на арендованном автомобиле в лесопарк.

Труп был случайно обнаружен прохожим 12 января в лесном массиве недалеко от остановочного комплекса "Развилки" на улице Высоцкого. Как отметили в городском управлении МВД, тело было засыпано строительным мусором.

Впоследствии мужчина признался в совершенном убийстве. По данным полиции, ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого.

Ранее владелец бара из префектуры Хоккайдо в Японии Тосихико Мацукура задушил 20-летнюю девушку и спрятал ее тело за стеной заведения. Полиция арестовала мужчину, который сознался в содеянном. Также были найдены останки убитой.

происшествия

