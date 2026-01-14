Мужчина арестован по обвинению в убийстве знакомого на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в убийстве своего знакомого в квартире на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По версии следствия, 4 января нетрезвый мужчина, находясь в квартире жилого дома в Сумском проезде, на почве внезапно возникшей личной неприязни не менее двух раз ударил ножом своего знакомого 1969 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов задержали нападавшего. Ему предъявлено обвинение. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

