Четырех детей перевели из роддома в Новокузнецке, где скончались младенцы

Четырех детей перевели в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского из роддома в Новокузнецке, сообщили в Минздраве Кузбасса.

Всем новорожденным, которые находились в тяжелом состоянии, оказана медпомощь в соответствии с клиническими рекомендациями. Четыре ребенка в настоящий момент остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

В Минздраве также уточнили, что всего в период с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года было принято 234 родов, 17 детей появились на свет в крайне тяжелом состоянии. Из них 16 – недоношенные с экстремально низкой массой тела. Еще один ребенок родился с наличием первичного иммунодефицита.

Помимо этого, 32 младенца проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

После выписки всех пациенток и детей в роддоме будет проведена плановая профобработка. В ведомстве отметили, что она проводится раз в полгода в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Информация о гибели младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке ранее появилась в СМИ. Уточнялось, что за новогодние праздники там умерли девять детей.

При этом госпитализация в акушерском стационаре была приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям. Причиной названо превышение порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев. Он подчеркнул, что сейчас идет разбирательство ситуации, на место выезжала комиссия Минздрава.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

