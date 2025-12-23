Минздрав Норильска: дети из семьи, где малыш умер от голода, находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Двое детей из семьи в Норильске, где пятимесячный ребенок скончался от голода, находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

При этом пока врачи не наблюдают отрицательной динамики в состоянии здоровья детей.

В свою очередь, ТАСС рассказали в региональной прокуратуре, что, пока мать не занималась детьми, за сестрами и братьями ухаживала старшая девочка 15 лет. Также выяснилось, что она не ходила в школу, в связи с чем ее мать была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Вместе с тем было установлено, что в декабре к семье приходили сотрудники органов профилактики. Тогда они обнаружили в запертой квартире детей, при этом матери не было дома. В настоящее время прокуратура проводит проверку должностных лиц. В частности, допрошены медработники, получены документы из управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних.

О смерти пятимесячного ребенка в Норильске от истощения стало известно 22 декабря. По версии СК, 35-летняя мать младенца находилась в гостях у знакомого в период с 14 по 17 декабря, оставив без присмотра и еды четырех детей.

В результате 17 декабря младенец умер, еще двое детей в возрасте 2 лет и 1 года были доставлены в больницу. Старшая дочь помещена в социальный приют.

Женщина была арестована, ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Свою вину она признала.

Вместе с тем стало известно, что мать малышей нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия в размере 107 тысяч рублей. При этом отец детей отбывает срок за избиение их матери и 15-летней падчерицы. Также известно, что семья не состоит на учете в ПДН.

