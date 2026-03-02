Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 10:21

Политика
Главная / Новости /

Atlantic: США могут провести операцию против Кубы после действий в Иране

США могут провести операцию против Кубы после действий в Иране

Фото: depositphotos/eabff

США рассматривают возможность провести военную операцию против Кубы после аналогичных действий против Венесуэлы и Ирана, сообщает RT со ссылкой на публикацию The Atlantic.

По информации журналистов, американский лидер Дональд Трамп и его администрация уверены в успешности текущих действий США. Кроме того, политик считает себя первым президентом в новейшей истории, который решился на подобные действия.

В частности, глава Белого дома рассчитывает оставить после себя наследие, которое превзойдет достижения экс-лидеров страны Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана, уверены в СМИ.

Кроме того, смена власти на Кубе стала бы одним из главных элементов для установления полного доминирования США в Западном полушарии, резюмировали журналисты.

Ранее Трамп уже заявлял о возможности "дружеского захвата" Кубы. По его словам, Гавана ведет диалог с Вашингтоном на фоне серьезных экономических трудностей.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны президент государства Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме.

В конце февраля США и Израиль нанесли "превентивный" удар по Ирану. В результате верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в своей резиденции. Также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика