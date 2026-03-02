Atlantic: США могут провести операцию против Кубы после действий в Иране

Фото: depositphotos/eabff

США рассматривают возможность провести военную операцию против Кубы после аналогичных действий против Венесуэлы и Ирана, сообщает RT со ссылкой на публикацию The Atlantic.

По информации журналистов, американский лидер Дональд Трамп и его администрация уверены в успешности текущих действий США. Кроме того, политик считает себя первым президентом в новейшей истории, который решился на подобные действия.

В частности, глава Белого дома рассчитывает оставить после себя наследие, которое превзойдет достижения экс-лидеров страны Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана, уверены в СМИ.

Кроме того, смена власти на Кубе стала бы одним из главных элементов для установления полного доминирования США в Западном полушарии, резюмировали журналисты.

Ранее Трамп уже заявлял о возможности "дружеского захвата" Кубы. По его словам, Гавана ведет диалог с Вашингтоном на фоне серьезных экономических трудностей.



США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны президент государства Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме.

В конце февраля США и Израиль нанесли "превентивный" удар по Ирану. В результате верховный лидер республики Али Хаменеи погиб в своей резиденции. Также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

