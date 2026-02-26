Политолог Данилов: инцидент с катером у берегов Кубы – провокация спецслужб США

Фото: depositphotos/BrandonSeidel​

Инцидент с катером, который открыл огонь у берегов Кубы, является провокацией американских спецслужб, сообщает радио КП со ссылкой на директора Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталия Данилова.

"Катер шел под американским флагом, на нем находились люди с криминальным прошлым. Поэтому нельзя говорить о том, что это какой-то мелкий инцидент, как делает (госсекретарь США. – Прим. ред.) Марко Рубио. Это целенаправленная акция", – уверен специалист.



Данилов указал, что Гавана стоит сейчас на старте "больших событий" по включению в зону влияния Вашингтона.

Катер вошел в территориальные воды Кубы 25 февраля. Вооруженные лица на судне открыли огонь по кубинским пограничникам. Ответно были убиты 4 нападавших, еще 6 оказались ранены. Выяснилось, что на катере были кубинцы, которые проживали в США. Задержанные признались в террористических намерениях.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон не рассматривает инцидент как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу, а Рубио указывал, что американская администрация не имеет никакого отношения к случившемуся.

В Кремле посчитали оправданными действия пограничников Кубы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также призывал стороны к сдержанности и недопущению каких-либо провокаций.

