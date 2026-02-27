Форма поиска по сайту

27 февраля, 13:31

Политика

Медведчук обвинил Telegram в преступном сотрудничестве с Украиной

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Администрация мессенджера Telegram на протяжении долгого времени сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ), заявил глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

В рамках партнерства, по его мнению, проводятся преступные операции против интересов пользователей сервиса.

Схожие обвинения платформе предъявлял и Роскомнадзор. Ведомство утверждало, что Telegram системно создает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные российских граждан.

ФСБ, в свою очередь, подтвердила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и украинские спецслужбы располагают возможностью использовать мессенджер для получения оперативной информации в военных целях. Это, как указывали в службе, неоднократно создавало угрозу жизни российским военнослужащим.

На фоне этого РКН принял решение о начале замедления работы сервиса в России, указав в качестве одной из причин невыполнение Telegram требований законодательства. Например, администрация проигнорировала около 150 тысяч запросов Минцифры России на удаление противоправного контента.

Параллельно с этим власти инициировали проверку в отношении основателя платформы Павла Дурова. По словам последнего, против него возбудили уголовное дело за пособничество терроризму.

В Сети начали обсуждать возможную дату полной блокировки Telegram

