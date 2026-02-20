Роскомнадзор заявил, что Telegram создал инфраструктуру для распространения личных данных

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Telegram системно создает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные российских граждан. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

В том числе данные передаются в виде досье на человека. Надзорное ведомство считает, что Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян, исключить возможность поиска сервисов пробива, прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

Ведомство добавило, что мессенджер в 2026 году каждую неделю удаляет по 100 подобных сервисов, но появляются новые боты. Всего с 2022 года Telegram удалил 8 358 сервисов пробива.

С 10 февраля в России наблюдается замедление работы Telegram. Роскомнадзор объяснил это несоблюдением законодательства. В свою очередь, Минцифры уточнило, что платформа проигнорировала примерно 150 тысяч запросов на удаление незаконного контента.

Вместе с тем СМИ писали, что полная блокировка мессенджера может наступить 1 апреля. По словам зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, Telegram дали полтора месяца на выполнение требований ведомства, что он считает "вполне нормальными и реалистичными" условиями для продолжения работы в стране.