В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве продолжаются работы по ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты вывозят с дорог собранный снег при помощи снегоуборочной и погрузочной техники. В связи с этим водителей призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Также до вечера от снега и наледи будут очищаться кровли многоквартирных домов, выступающие части фасадов зданий, воронки водостоков и водосборные желоба. Зоны проведения работ перекрывают заграждениями и лентами, за которые горожанам заходить нельзя. Также в этих местах не рекомендуется парковать автомобили.

Высота сугробов в Москве в пятницу, 20 февраля, достигла 80 сантиметров, став абсолютным рекордом за 72 года метеонаблюдений. При этом, согласно данным станции на Балчуге, в центре города показатель оказался чуть меньше – 77 сантиметров. Аналогичное значение было зафиксировано лишь 26 марта 2013 года.

При этом новый снегопад обрушится на мегаполис уже в понедельник, 23 февраля. Тем не менее температура воздуха в этот день составит от 0 до минус 5 градусов.