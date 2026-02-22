График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

22 февраля, 15:17

Политика

Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать санкции против РФ из-за "Дружбы"

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Венгрия продолжит блокировать все санкции против России пока Украина препятствует транзиту нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан по итогам экстренного заседания Совета по энергетической безопасности страны.

Таким образом, Будапешт планирует отклонить 20-й пакет санкций против Москвы, который представлен на рассмотрение ЕС. Венгрия вернется к прежним условиям при возобновлении поставок нефти, подчеркнул он.

В первый раз украинские войска атаковали "Дружбу" в августе 2025 года, приостановив поставки. Возобновить их удалось через пару дней, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели очередной удар. Тогда Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Ситуация повторилась в феврале 2026-го. На фоне этого Еврокомиссия потребовала от Украины предоставить план по восстановлению нефтепровода. Тем не менее организация не увидела угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок, указав, что государства располагают достаточными запасами нефти.

Тем временем венгерская нефтегазовая компания MOL заключила соглашения на морские поставки российской горючей жидкости через Хорватию. Первые объемы в обход украинского участка трубопровода могут поступить уже в марте.

