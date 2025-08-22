В Венгрии заявили о новом ударе Украины по нефтепроводу "Дружба"

Фото: РИА Новости/Ю. Филимонов

Нефтепровод "Дружба" подвергся новой атаке со стороны Украины, передает телеканал "360" со ссылкой на Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

По словам министра, это происходит в третий раз за короткий промежуток времени. В настоящий момент перевозка сырой нефти в Венгрии приостановлена. Сийярто подчеркнул, что это является атакой на энергетическую безопасность страны.

"Очередная попытка втянуть нас в войну. Она не сработает!" – отметил политик.

Прошлая атака на нефтепровод "Дружба" произошла в ночь на 18 августа. Из-за этого были приостановлены поставки продукции.

Сийярто также заявлял, что это попытка втянуть страну в боевые действия и подчеркивал, что Венгрия не поддастся внешнему влиянию. Возобновить поставки по "Дружбе" удалось 20 августа.

