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Глава венгерского МИД Петер Сийярто просил министра энергетики Украины Германа Галущенко прекратить атаки на российскую инфраструктуру.

"Совсем недавно у меня была встреча с министром энергетики Украины, на которой я попросил его помочь мне убедить тех, кого нужно убедить на Украине, не атаковать энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию", – цитирует Сийярто РИА Новости.

По словам главы МИД Венгрии, безопасность нефтепроводов и газопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу, является одной из гарантий безопасности, данных Венгрии Еврокомиссией.

Ранее, 18 марта, состоялись переговоры Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе диалога президент России поддержал идею о взаимном отказе с Украиной от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Он сразу дал военным соответствующую команду.

При этом Минобороны России заявляло, что Украина, продолжая атаковать объекты гражданской энергетики России, стремится сорвать российско-американские договоренности по урегулированию украинского конфликта. Ежедневными атаками украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует собственную недоговороспособность и неуправляемость, подчеркнули в Минобороны России.