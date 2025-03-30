Лавров рассказал Венгрии, как РФ предотвратила атаку ВСУ на "Турецкий поток"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал венгерской стороне, как российские войска предотвратили атаку беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру "Турецкого потока" с территории Украины", – сказал Сийярто, которого цитирует РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Будапешт расценивает удары по энергетической инфраструктуре, через которую Венгрия получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет. Он также приветствовал договоренность о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергообъектам.

Украинские войска попытались атаковать тремя беспилотниками расположенную в Краснодарском крае станцию "Русская" в ночь на 28 февраля. Однако Вооруженные силы РФ предотвратили эту атаку, поэтому станция продолжила обеспечивать штатную подачу газа по "Турецкому потоку".

Спустя время Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Украины на компрессорную станцию газопровода. Он напомнил, что недавно ЕК дала гарантию, что киевская сторона не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз.

В ответ на это представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что комиссия внимательно следит за всей энергетической инфраструктурой после попыток украинских военнослужащих атаковать газопровод "Турецкий поток".