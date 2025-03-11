Поставки нефти из РФ в Венгрию остановлены из-за удара ВСУ по станции "Дружба"

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Поставки российской нефти в Венгрию приостановлены после ночной атаки дрона Вооруженных сил Украины на измерительную станцию трубопровода "Дружба". Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская) по итогам разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Как отметил Сийярто, "Дружба" имеет определяющее значение для нефтеснабжения Венгрии, поэтому Будапешт расценивает удар по инфраструктуре нефтепровода как атаку на свой суверенитет. По словам министра, Новак сообщил ему, что в настоящее время идут ремонтные работы, и, вероятно, транзит нефти возобновится уже до конца 11 марта.

Ранее оператор чешского участка трубопровода "Дружба" – Mero – подтвердила прекращение поставок нефти. Проблемы с транзитом не повлияют на энергетическую ситуацию в Чехии, а накопленных резервов хватит на срок до 90 дней, заявил оператор.

Кроме того, в конце 2024 года на территории Польши произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба" после его повреждения. Из-за аварии было затруднено движение транспорта на автостраде № 92.