В Польше произошла утечка на нефтепроводе "Дружба"

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На территории Польши произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба" после его повреждения. Об этом со ссылкой на Государственную пожарную службу республики пишет РИА Новости.

"В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба", – заявили в пожарной службе.

Там добавили, что из-за аварии затруднено движение транспорта на автостраде №92. По данным пожарных, утечка не грозит взрывом или пожаром, опасность для граждан отсутствует. Польский оператор "Дружбы" превентивно отключил одну из насосных станций.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за возникшего пожара на нефтепроводе в Оренбургской области. Кроме того, пострадали еще три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Курманаевского района организовала проверку по факту инцидента. Правоохранители установят причины и обстоятельства пожара, а также дадут оценку действиям уполномоченным органов.