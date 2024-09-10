Пожар на нефтепроводе в Оренбургской области потушен

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Пожарные ликвидировали возгорание на подземном нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

По данным властей, разгерметизация нефтепровода с последующим возгоранием произошла в 7 километрах от села Гаршино. Угроза населенному пункту при этом отсутствует.

Всего к тушению пожара площадью 150 квадратных метров привлекались 46 человек и 26 единиц техники. Нефтепровод Гаршино-Ростошинский низкого давления принадлежит ООО "ННК-Оренбургнефтегаз".

Специалисты не выявили превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после пожара. Нефтепровод перекрыли, распространения розлива нефтепродуктов нет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за возникшего пожара на нефтепроводе в Оренбургской области. Кроме того, пострадали еще три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Курманаевского района организовала проверку по факту инцидента. Правоохранители установят причины и обстоятельства пожара, а также дадут оценку действиям уполномоченным органов.