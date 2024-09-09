Открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону ликвидировано

Фото: МЧС России

Открытое горение было ликвидировано на мебельном цехе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Ростовской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", – указано в сообщении.

Возгорание произошло вечером 8 сентября на территории мебельного цеха на улице В. Черевичкина, 97. Огонь охватил несколько ангаров на тысяче квадратных метрах.

К тушению пожара привлечены 57 специалистов и 17 единиц техники, пожарным удалось локализовать возгорание в 22:14 по московскому времени. Сведений о пострадавших не поступало.

