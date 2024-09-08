Пожар в мебельном цехе в Ростове-на-Дону локализован

Фото: МЧС России

Спасателям удалось локализовать возгорание в мебельном цехе в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Добиться этого специалисты смогли в 22:14 по московскому времени. Возгорание успело распространиться на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщили представители ведомства журналистам.

По данным МЧС, огонь охватил несколько ангаров. В настоящее время в тушении пожара принимают участие 57 человек. Также было привлечено 17 единиц техники.

Ранее возгорание произошло на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит формовочная линия на площади 37 "квадратов".

В 14:19 по московскому времени огонь был локализован на площади 70 квадратных метров, а спустя несколько часов его удалось потушить. В результате пожара никто не погиб и не пострадал, но в целях безопасности было решено эвакуировать 20 человек. Случившееся не повлияло на работу предприятия.