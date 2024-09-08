Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти локализовано

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Возгорание на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти в Самарской области локализовано на площади 70 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ по региону.

Как рассказали в ведомстве, в 13:21 по московскому времени поступила информация о пожаре на Южном шоссе, доме 36, в Тольятти, где расположен завод "АвтоВАЗ". Прибывшие пожарные установили, что горит формовочная линия на площади 37 "квадратов". Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировали 20 человек. Случившееся не повлияло на работу предприятия.

Ранее в Москве произошел пожар на втором этаже здания в типографии. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю. Для тушения возгорания привлекли 49 человек и 14 единиц техники. О пострадавших информация не поступала.

Позднее спасатели потушили возгорание в типографии на площади 400 "квадратов". Специалисты провели поливку и разбор конструкций.