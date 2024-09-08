Возгорание в типографии в Москве ликвидировано на площади 400 "квадратов"

Фото: МЧС России

Пожарные в Москве ликвидировали возгорание в типографии на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Спасатели провели поливку и разбор конструкций.

Пожар начался на втором этаже здания в типографии в Москве в ночь на 8 сентября. В МЧС сообщили, что огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю здания.

К тушению пожара привлекли 49 специалистов и 14 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.

