08 сентября, 05:30Происшествия
Возгорание в типографии в Москве ликвидировано на площади 400 "квадратов"
Фото: МЧС России
Пожарные в Москве ликвидировали возгорание в типографии на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
Спасатели провели поливку и разбор конструкций.
Пожар начался на втором этаже здания в типографии в Москве в ночь на 8 сентября. В МЧС сообщили, что огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю здания.
К тушению пожара привлекли 49 специалистов и 14 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.
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