Два человека погибли при пожаре в паркинге в Подмосковье

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Два человека погибли в результате пожара в наземном паркинге в Лесном городке Одинцовского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, огнем было охвачено 713 квадратных метро. Всего на объекте работали четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В настоящее время пожар ликвидирован.

Источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что при пожаре огонь уничтожил порядка 20 машин. Также, помимо двух погибших, пострадали четверо человек. Один из них был госпитализирован.

В свою очередь, Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По данным ведомства, трагедия случилась во время ремонтных работ. Точные причины возгорания будут установлены по результатам экспертиз, добавили в ведомстве.

Ранее пожар произошел на остановочном пункте "Левобережная" Ленинградского направления в подмосковных Химках. Там загорелся вагон электропоезда маршрутом из Москвы до Конаковской ГРЭС. Возгорание было ликвидировано силами локомотивной бригады, о пострадавших не сообщалось.

