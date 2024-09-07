07 сентября, 14:00Происшествия
Два человека погибли при пожаре в паркинге в Подмосковье
Фото: телеграм-канал Baza
Два человека погибли в результате пожара в наземном паркинге в Лесном городке Одинцовского городского округа Московской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
По данным ведомства, огнем было охвачено 713 квадратных метро. Всего на объекте работали четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В настоящее время пожар ликвидирован.
Источник в экстренных службах заявил РИА Новости, что при пожаре огонь уничтожил порядка 20 машин. Также, помимо двух погибших, пострадали четверо человек. Один из них был госпитализирован.
В свою очередь, Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По данным ведомства, трагедия случилась во время ремонтных работ. Точные причины возгорания будут установлены по результатам экспертиз, добавили в ведомстве.
Ранее пожар произошел на остановочном пункте "Левобережная" Ленинградского направления в подмосковных Химках. Там загорелся вагон электропоезда маршрутом из Москвы до Конаковской ГРЭС. Возгорание было ликвидировано силами локомотивной бригады, о пострадавших не сообщалось.