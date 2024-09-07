Уголовное дело возбуждено по факту пожара на парковке в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели по факту пожара на парковке в Одинцове. Об этом заявили в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

По данным ведомства, в настоящее время количество пострадавших в результате ЧП уточняется. Кроме того, следователи и криминалисты отправились к месту ЧП. Они намерены провести осмотр и выяснить все детали случившегося.

Пожар на паркинге в Одинцове произошел 7 сентября. В результате инцидента погибли двое людей. Еще порядка 20 автомобилей уничтожил огонь.

В МЧС заявляли, что огонь охватывал 713 квадратных метров. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

