Пожар произошел рядом с депо Крюково в Москве

Пожар произошел на открытой стройплощадке рядом с моторвагонным депо Крюково в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

Огонь вспыхнул в районе дома 3а по улице Новокрюковской. На место выехали пожарные подразделения.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги сообщает, что загорелись ливневые очистные сооружения. Ситуация на движение поездов не повлияла. Для оказания помощи МЧС в тушении направили пожарный поезд со станции Ховрино.

В свою очередь, в МЧС России по Москве сообщили, что пожар уже ликвидирован. По данным ведомства, на открытой площадке горели автомобильные покрышки и пластиковые емкости.

В 21:05 пожар локализовали на площади 150 квадратных метров, а 21:33 пожар потушили. Никто не пострадал.

Емкости с машинным маслом вспыхнули на территории производственной площадки в Узловском районе Тульской области вечером 5 сентября.

К тушению пожара были привлечены 50 специалистов и 18 единиц техники, а также пожарный поезд. Согласно данным министерства по региональной безопасности области, никто не пострадал.