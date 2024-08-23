ТАСС: четыре дома загорелись в Пролетарске от сухой растительности

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число домов, загоревшихся от сухой растительности в Пролетарске Ростовской области, выросло до четырех. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

Ранее в главке МЧС по региону сообщали о трех горящих зданиях. По данным ведомства, пожарные тушили два жилых дома и один строящийся.

До этого украинские БПЛА атаковали юго-восток Ростовской области. После отражения атаки обломки дронов упали на промышленные склады с дизельным топливом, вследствие чего они загорелись. С учетом сложности возгорания на территории Пролетарского района режим повышенной готовности сменили на режим ЧС.

Позже площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Группировка привлеченных к тушению пожарных была увеличена до 520 человек.

В ходе тушения пожара пострадали 47 спасателей, из которых 15 госпитализировали, а 32 отпустили на амбулаторное лечение. Тем не менее специалистам удалось ликвидировать возгорание шести резервуаров с топливом.

