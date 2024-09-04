ТАСС: пожар на складах с топливом под Ростовом ликвидирован спустя более 2 недель

Фото: телеграм-канал "Блокнот Ростов"

Пожар на складах с топливом в Пролетарске Ростовской области ликвидирован спустя более двух недель, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Таким образом, для тушения возгорания понадобилось около 17 дней.

Дизельное топливо загорелось в ночь на 18 августа после падения обломков трех сбитых украинских БПЛА самолетного типа. Затем площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. При тушении пострадали 47 пожарных, 15 из которых пришлось госпитализировать.

