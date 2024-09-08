Пожар на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти потушен

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Пожарные потушили пожар, который произошел на заводе "Автоваз" в Тольятти в Самарской области. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.

Информация о ликвидации огня поступила в 15:45 по московскому времени.

Сведения о пожаре на Южном шоссе, доме 36, в Тольятти, где расположен завод "АвтоВАЗ", поступили региональному ведомству МЧС России в 13:21 по московскому времени. Прибывшие пожарные установили, что горит формовочная линия на площади 37 "квадратов".

В 14:19 по московскому времени возгорание было локализовано на площади 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности эвакуировали 20 человек. Случившееся не повлияло на работу предприятия.

