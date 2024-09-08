Трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме под Вологдой

Фото: телеграм-канал "МЧС Вологодской области"

Трое мужчин стали жертвами пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой, сообщает РИА Новости.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте работали 17 специалистов и 9 единиц техники. Причины трагедии предстоит установить дознавателям МЧС России.

Ранее пожарные в Москве ликвидировали возгорание в типографии на площади 400 квадратных метров. Спасатели провели поливку и разбор конструкций.

Пожар начался на втором этаже здания в ночь на 8 сентября. В МЧС сообщили, что огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю здания.

К тушению пожара привлекли 49 специалистов и 14 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.

