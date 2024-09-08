08 сентября, 11:45Происшествия
Трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме под Вологдой
Фото: телеграм-канал "МЧС Вологодской области"
Трое мужчин стали жертвами пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой, сообщает РИА Новости.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте работали 17 специалистов и 9 единиц техники. Причины трагедии предстоит установить дознавателям МЧС России.
Ранее пожарные в Москве ликвидировали возгорание в типографии на площади 400 квадратных метров. Спасатели провели поливку и разбор конструкций.
Пожар начался на втором этаже здания в ночь на 8 сентября. В МЧС сообщили, что огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю здания.
К тушению пожара привлекли 49 специалистов и 14 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.
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