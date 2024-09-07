Врачи назвали состояние двух пострадавших при пожаре в Одинцове крайне тяжелым

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Два человека, которые пострадали во время пожара на парковке в Одинцове, были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Возгорание на паркинге в Одинцове произошло 7 сентября. В результате инцидента погибли два человека. Огонь также уничтожил около 20 находившихся там автомобилей.

Пожар распространился на 713 квадратных метров, но был полностью ликвидирован. Следователи завели по факту случившегося уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре на улице Вильгельма Пика в комплексе зданий ВГИКа. Возгорание удалось ликвидировать, из учреждения эвакуировались около 50 человек. В результате происшествия никто не пострадал, но огонь повредил аудиторию актерского факультета на пятом этаже.