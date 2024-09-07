Аудитория актерского факультета пострадала при пожаре во ВГИКе

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Аудитория актерского факультета на пятом этаже пострадала при пожаре во ВГИКе. Об этом рассказала проректор института Алевтина Николаева-Чинарова.

"Был пожар во ВГИКе на пятом этаже, но его потушили. Там нет никаких неприятностей, кроме того, что испортилась аудитория актерского факультета", – приводит РИА Новости слова проректора.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре на улице Вильгельма Пика в комплексе зданий ВГИКа. Пожар был ликвидирован, эвакуировались порядка 50 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

7 сентября также произошел пожар на паркинге в Одинцове, в результате которого погибли двое людей. Еще порядка 20 автомобилей уничтожил огонь. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В свою очередь, прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего.