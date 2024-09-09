Возгорание покрышек на территории промзоны в Екатеринбурге ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные потушили возгорание покрышек на территории промзоны в Екатеринбурге. Об этом в телеграм-канале сообщает МЧС России.

Причину возгорания предстоит установить экспертам, добавили в ведомстве.

Покрышки загорелись в промзоне утром 9 сентября. Площадь пожара составляла 1,2 тысячи метров. Для тушения возгорания привлекли 45 специалистов, 19 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС РФ. Информация о пострадавших не поступала.

До этого трое мужчин погибли при пожаре в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой. Площадь возгорания составила 48 "квадратов". На месте происшествия работали 17 спасателей и девять единиц техники. Причины трагедии установят дознаватели МЧС РФ.