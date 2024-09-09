09 сентября, 07:08Происшествия
Покрышки горят в промзоне в Екатеринбурге на площади в 1 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"
Покрышки загорелись в промзоне Екатеринбурга, площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
К тушению пожара привлечены 45 специалистов и 19 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее пожарные в Москве ликвидировали возгорание в типографии на площади 400 квадратных метров.
Пожар начался на втором этаже здания в ночь на 8 сентября. В МЧС сообщили, что огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю здания.
К тушению пожара привлекли 49 специалистов и 14 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.
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