Два человека погибли в результате возгорания нефтепровода в Оренбургской области

Фото: Прокуратура Оренбургской области

Два человека погибли из-за возникшего пожара на нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области. Об этом прокуратура региона сообщила в телеграм-канале.

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава ТАСС заявили о трех пострадавших, которых госпитализировали после возгорания нефтепровода. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.

Прокуратура Курманаевского района организовала проверку по факту инцидента. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. Правоохранители установят причины и обстоятельства пожара, а также дадут оценку действиям уполномоченным органов.

Ранее на Стерлитамакском заводе произошел взрыв. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Спасатели ликвидировали пожар.

В результате ЧП погибли два человека. По факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено уголовное дело.