10 сентября, 07:29Происшествия
Два человека погибли в результате возгорания нефтепровода в Оренбургской области
Фото: Прокуратура Оренбургской области
Два человека погибли из-за возникшего пожара на нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области. Об этом прокуратура региона сообщила в телеграм-канале.
Ранее в пресс-службе регионального Минздрава ТАСС заявили о трех пострадавших, которых госпитализировали после возгорания нефтепровода. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.
Прокуратура Курманаевского района организовала проверку по факту инцидента. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. Правоохранители установят причины и обстоятельства пожара, а также дадут оценку действиям уполномоченным органов.
Ранее на Стерлитамакском заводе произошел взрыв. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Спасатели ликвидировали пожар.
В результате ЧП погибли два человека. По факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено уголовное дело.
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