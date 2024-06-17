Пожар на площади 800 кв м произошел на складе на Камчатке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар площадью 800 "квадратов" произошел на складе с отделочными материалами в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, на место ЧП сразу прибыли пожарные подразделения, которые принялись тушить огонь. Всего в тушении возгорания задействованы около 40 специалистов и 12 единиц техники МЧС.

На данный момент сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение. Они продолжают проводить проливку и разбор конструкций.

Ранее возгорание произошло в административном здании, которое расположено на Каширском шоссе в Москве. Сотрудники МЧС спасли из огня одного человека. В тушении участвовали более 70 специалистов и 21 единица техники.

До этого ландшафтный пожар вспыхнул около загоревшегося газопровода в Татищевском районе Саратовской области. Как рассказал губернатор региона Роман Бусаргин, возгорание газопровода вызвала разгерметизация. По предварительным данным, причиной стала аномальная жара.

Позже возгорание удалось полностью потушить, а следователи организовали проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова.