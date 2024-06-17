Channel 3: свыше 30 человек пострадали при запуске самодельной ракеты в Таиланде

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Более 30 человек пострадали при запуске самодельной ракеты Банг Фай в ходе традиционного праздника в провинции Рой-Эт Таиланда. Об этом сообщает Третий национальный телеканал королевства (Channel 3).

ЧП случилось в районе Пхонтхонг на северо-востоке Таиланда на празднике, во время которого в небо запускаются самодельные ракеты в качестве обращения к высшим силам с просьбой об обильном дожде.

Как отметил телеканал, хвостовая часть одной из ракет взорвалась после старта, затем ракета направилась в толпу людей, после чего произошел второй взрыв. В результате инцидента в больнице оказались 37 человек с переломами, сильными ушибами конечностей и черепно-мозговыми травмами.

Полиция начала расследование. Правоохранительные органы допрашивают свидетелей, строителей и операторов ракеты.

Ранее взрыв произошел на оружейном заводе "Меско" в Польше. В результате произошедшего погиб 59-летний мужчина. Кроме того, при взрыве пострадал еще один человек, однако он смог самостоятельно выбраться из здания.

До этого четыре человека погибли и 20 пропали без вести при пожаре в Валенсии. Возгорание произошло в 14-этажном здании в районе Кампанар. Минимум 14 человек получили во время пожара ранения и травмы.

