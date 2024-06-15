Ландшафтный пожар в Саратовской области ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Саратов. Жесть 18+"

Ландшафтный пожар в месте магистрального газопровода в Татищевском районе Саратовской области потушен. Об этом начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что сейчас проводится объезд территории для установления обстоятельств инцидента. По предварительной информации, пострадавших нет, указал Юрин.

В свою очередь, глава Татищевского района Павел Сурков заявил, что в данный момент происходит стравливание и выжигание остатков газа из трубы.

"Для восстановления подачи электроэнергии в село Сторожевка из Саратова выехала аварийная бригада", – заявил он в телеграм-канале.

О возгорании газопровода в поле стало известно 15 июня. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, причиной стала разгерметизация. Прдеварительно, из-за аномальной жары. Газопровод перекрыли, на место происшествия направили пожарных, которые занялись тушением факельного горения высотой пять метров. Позже ландшафтный пожар локализовали.