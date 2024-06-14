Горящий автомобиль потушен на юге Москвы

Сотрудники МЧС РФ потушили автомобиль, который загорелся на Автозаводской улице в Москве. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщает МЧС РФ по столице в телеграм-канале

По данным ведомства, на месте произошедшего работали восемь специалистов и две единицы спецтехники. В результате ЧП никто не пострадал.

Между тем в РИА Новости немногим ранее сообщали, что машина загорелась после аварии. От автомобиля поднимался столб черного дыма, а на расстоянии примерно 300 метров от возгорания чувствовался запах гари. В ЦОДД уточняли, что из-за пожара было перекрыто четыре полосы из пяти.

Ранее на востоке Москвы 59-летний водитель BMW сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенок выехал на самокате на "зебру", а автомобилист его не заметил. В результате пострадавшую госпитализировали, позже она скончалась от полученных травм.