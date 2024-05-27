Водитель BMW насмерть сбил девочку на самокате на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель BMW сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 24 мая на Главной улице. Владелец иномарки остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и пропустил женщину с ребенком, после чего тронулся с места. Однако следом на самокате на "зебру" выехала девочка, которую 59-летний мужчина за рулем BMW не заметил. В результате пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она по итогу умерла от полученных травм.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что завели уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители под контролем прокуратуры Восточного административного округа.

Ранее в Можайске мужчина переехал девушку на своем автомобиле после того, как та объявила о расставании с ним. При этом злоумышленник после наезда продолжил движение, пока его машина не врезалась в деревянное строение. В результате девушка умерла в больнице от множественных переломов. Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве.

