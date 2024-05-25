В Москве арестован водитель грузовика, который насмерть сбил 8-летнего ребенка

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Суд в Москве арестовал водителя грузовика, который насмерть сбил 8-летнего ребенка на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС.

ДТП произошло на 1-й улице Машиностроения. 40-летнему водителю предъявили обвинение по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Обвиняемый признал вину, объяснив, что проехал на красный сигнал светофора, поскольку отвлекся на телефон. Он попросил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Авария произошла накануне. Грузовик проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчик скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП.