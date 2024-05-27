В Подмосковье мужчина переехал девушку из-за ее решения расстаться

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Можайске мужчина переехал девушку на своем автомобиле после того, как та объявила о расставании с ним. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По данным следствия, инцидент произошел 26 мая у кафе на Минском шоссе. Мужчина за рулем Skoda Octavia умышленно переехал сожительницу, а затем продолжил движение, пока его машина не врезалась в деревянное строение. В результате девушка умерла в больнице от множественных переломов. По предварительной информации, причиной происшествия стал конфликт из-за желания женщины расстаться.

В связи с этим следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве. Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и саму машину, а также допросили очевидцев. В ближайшее время следствие будет настаивать на аресте злоумышленника.

Ранее грузовик проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчик скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции задержали водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП.

Позже суд в Москве арестовал водителя грузовика по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Обвиняемый признал вину, объяснив, что проехал на красный сигнал светофора, поскольку отвлекся на телефон.

