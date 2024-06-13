РИА Новости: депутат Госдумы попал в больницу после ДТП

13 июня, 14:58Происшествия
Фото: телеграм-канал Baza
Депутат Госдумы Алексей Езубов и еще один мужчина были госпитализированы после аварии в районе подмосковной Истры.
В пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости сообщили, что столкновение автомобиля политика и другой иномарки произошло днем 12 июня. По словам источника, на данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее на внутренней стороне 87-го километра МКАД (в направлении Осташковского шоссе, съезда 91) столкнулись легковой и грузовой автомобили. При этом информации о пострадавших не поступало.
До этого на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Движение в районе проспекта Багратиона ограничивали по двум левым рядам из-за аварии. Автомобилистов призывали выбирать пути объезда.
На МКАД частично перекрыли движение из-за опрокидывания грузовика