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11 июня, 14:17

Происшествия

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на 87-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 87-го километра МКАД (в направлении Осташковского шоссе, съезда 91) столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, на месте произошедшего работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Движение в районе проспекта Багратиона ограничивали по двум левым рядам из-за аварии. Автомобилистов призывали выбирать пути объезда.

На МКАД частично перекрыли движение из-за опрокидывания грузовика

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