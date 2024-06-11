Легковой и грузовой автомобили столкнулись на 87-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 87-го километра МКАД (в направлении Осташковского шоссе, съезда 91) столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, на месте произошедшего работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено. В Дептрансе посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Движение в районе проспекта Багратиона ограничивали по двум левым рядам из-за аварии. Автомобилистов призывали выбирать пути объезда.

