Три человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Марий Эл

Фото: телеграм-канал "Про Город Йошкар-Ола | Новости Марий Эл"

При столкновении автомобиля и пассажирского автобуса в Звениговском районе Марий Эл погибли три человека, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло днем 14 июня на 19–20-м километре федеральной автодороги "Вятка". По предварительным данным, шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

Ранее на востоке Москвы водитель BMW сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе. Она выехала на самокате на "зебру", и 59-летний мужчина за рулем ее не заметил. В результате пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она скончалась от полученных травм.

До этого из-за столкновения товарного поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в Крыму погиб один человек, еще трое получили травмы. ДТП случилось днем 1 мая на железнодорожном переезде в Джанкойском районе.