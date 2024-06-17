17 июня, 12:57Происшествия
Пожар произошел в административном здании на Каширском шоссе
Сотрудники ведомства также спасли одного человека. При этом сведений о пострадавших пока не поступало.
Пожар в здании уже ликвидировали. В тушении участвовали более 70 специалистов и 21 единица техники.
Ранее в неэксплуатируемом здании на севере Москвы произошел пожар.
Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, однако спустя некоторое время она увеличилась до 800 "квадратов". К тушению огня привлекались более 70 специалистов и 25 единиц техники МЧС, которым удалось сперва локализовать открытое горение, а после полностью ликвидировать огонь.