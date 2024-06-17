Пожар произошел в административном здании на Каширском шоссе

Возгорание произошло в административном здании, которое расположено на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сотрудники ведомства также спасли одного человека. При этом сведений о пострадавших пока не поступало.

Пожар в здании уже ликвидировали. В тушении участвовали более 70 специалистов и 21 единица техники.

Ранее в неэксплуатируемом здании на севере Москвы произошел пожар.

Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, однако спустя некоторое время она увеличилась до 800 "квадратов". К тушению огня привлекались более 70 специалистов и 25 единиц техники МЧС, которым удалось сперва локализовать открытое горение, а после полностью ликвидировать огонь.

