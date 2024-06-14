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Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 800 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь возгорания в неэксплуатируемом здании на севере столицы достигла 800 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Кроме того, по данным ведомства, произошло обрушение кровли. На месте продолжают работать свыше 70 специалистов и 25 единиц техники МЧС.
О пожаре на севере Москвы стало известно вечером 13 июня. Первоначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.
Сведений о возможных пострадавших в результате пожара пока не поступало. По информации ряда СМИ, возгорание произошло на территории ОКБ Сухого.