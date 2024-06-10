10 июня, 23:43Происшествия
Грузовик загорелся на Каширском шоссе в Москве
Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"
Грузовой автомобиль загорелся на Каширском шоссе, в районе дома 78А. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте находятся оперативные службы города. Движение не затруднено, отметили в департаменте.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве, пожарные уже потушили возгорание. Огонь охватил кабину грузовика и частично груз автомобиля. В результате случившегося никто не пострадал, добавили в ведомстве.
Ранее пожар произошел в здании автосалона на севере Москвы. Площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Из-за пожара было ограничено движение по 2-му Нижнемасловскому переулку и 1-й Квесисской улице.
В тушении пожара задействовали 93 специалиста и 27 единиц техники. Спустя некоторое время сотрудникам МЧС удалось полностью потушить возгорание.
Автосалон загорелся на севере Москвы