10 июня, 08:38Происшествия
Пожарную авиацию привлекли к тушению возгорания на севере Москвы
"Два борта пожарной авиации Ка-32 и Ми-26 направлены на борьбу с возгоранием в здании автосалона на улице Башиловской", – сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, что в здании автосалона продолжают гореть шины и горюче-смазочные материалы.
Автосалон на севере города загорелся утром в понедельник, 10 июня. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. О пострадавших не сообщалось.
Спустя некоторое время площадь пожара выросла до 200 "квадратов". В связи с этим движение по 2-му Нижнемасловскому переулку перекрыли. В тушении пожара задействованы 93 специалиста и 27 единиц техники.
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