Пожарную авиацию привлекли к тушению возгорания на севере Москвы

К тушению возгорания в автосалоне на севере Москвы привлекли пожарную авиацию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Два борта пожарной авиации Ка-32 и Ми-26 направлены на борьбу с возгоранием в здании автосалона на улице Башиловской", – сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что в здании автосалона продолжают гореть шины и горюче-смазочные материалы.

Автосалон на севере города загорелся утром в понедельник, 10 июня. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. О пострадавших не сообщалось.

Спустя некоторое время площадь пожара выросла до 200 "квадратов". В связи с этим движение по 2-му Нижнемасловскому переулку перекрыли. В тушении пожара задействованы 93 специалиста и 27 единиц техники.

