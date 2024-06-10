Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 200 квадратных метров

Площадь возгорания на севере Москвы выросла до 200 "квадратов". Столичный главк МЧС рассказал о происшествии в своем телеграм-канале

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем.

Дептранс предупреждает, что движение по 2-му Нижнемасловскому переулку оказалось перекрыто из-за пожара в доме 2, строении 3, на Башиловской улице. Речь идет об участке от 2-й Квесисской улицы до 1-й Квесисской улицы, уточнили в ведомстве.

Кроме того, нет движения по 1-й Квесисской улице на участке от улицы Башиловка до 2-го Нижнемасловского переулка. В департаменте объяснили, что ограничения связаны с работой экстренных служб на месте происшествия.

Водителей призвали заранее прокладывать альтернативный маршрут.

Автосалон на севере города загорелся утром в понедельник, 10 июня. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров.

На место оперативно прибыли пожарные подразделения. О пострадавших не сообщалось.

