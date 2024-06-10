10 июня, 07:42Происшествия
Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 200 квадратных метров
В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем.
Дептранс предупреждает, что движение по 2-му Нижнемасловскому переулку оказалось перекрыто из-за пожара в доме 2, строении 3, на Башиловской улице. Речь идет об участке от 2-й Квесисской улицы до 1-й Квесисской улицы, уточнили в ведомстве.
Кроме того, нет движения по 1-й Квесисской улице на участке от улицы Башиловка до 2-го Нижнемасловского переулка. В департаменте объяснили, что ограничения связаны с работой экстренных служб на месте происшествия.
Водителей призвали заранее прокладывать альтернативный маршрут.
Автосалон на севере города загорелся утром в понедельник, 10 июня. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров.
На место оперативно прибыли пожарные подразделения. О пострадавших не сообщалось.
Пожар на ТТК в районе улицы Новая Башиловка ликвидировали